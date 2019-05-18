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"Баварія" всьоме поспіль стала чемпіоном німецької Бундесліги

Київ • УНН

 • 8882 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У захоплюючому вирішальному турі Бундесліги німецька "Баварія" обіграла "Айнтрахт" з Франкфурта з рахунком 5:1 і в 29-й раз став чемпіоном Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт мюнхенського колективу.

Гості з Франкфурта вийшли зарядженими на боротьбу, адже у них на кону стояло потрапляння в єврокубки. З перших хвилин футболісти "Айнтрахта" тиснули на мюнхенців, але це не врятувало їх від швидко пропущеного гола. На 4-й хвилині франкфуртці втратили м'яч на лівому фланзі під час побудови гри, Левандовскі виконав передачу на Мюллера, який побачив вільного Комана - француз ударом в нижній кут не залишив шансів Кевіну Траппу.

На куражі мюнхенці продовжили атакувати і протягом наступних хвилин небезпечні моменти біля ворота "Айнтрахта" виникали один за іншим. На 9-й хвилині Алаба пробив з дальньої дистанції, але Трапп встиг зреагувати. В результаті подальшого розіграшу кутового Роберт Левандовскі ударом головою пробив поруч зі штангою.

На 27-й хвилині мюнхенці розігнали швидку контратаку, в результаті якої Гнабрі зробив рахунок 2:0. Однак через кілька миттєвостей гол був відмінений через положення поза грою.

Другий тайм для мюнхенців почався не найкращим чином: у результаті розіграшу кутового Себастьян Алле з п'яти метрів не залишив шансів Свену Ульрайху. Однак інтрига протрималася всього три хвилини: в результаті контратаки Мюллер пробив з 18 метрів у нижній кут, Трапп відбив перед собою, і тут як тут був Алаба, з трьох метрів добив м'яч у сітку. На 58-й хвилині Ренату Саншеш за великим рахунком вирішив всі питання щодо долі чемпіонства: португалець отримав м'яч від Комана, обіграв Фернандеша і ударом з правої поцілив у дальній кут.

На 62-й хвилині під оглушливі оплески трибун на поле вийшов Франк Рібері. Шість хвилин потому за ним пішов Арьєн Роббен. У наступні хвилини обидва ветерана по-королівськи попрощалися з "Альянц Ареною": на 72-й Рібері на лівому фланзі на швидкості пройшов Косту і Абрахама, і з п'яти метрів елегантно перекинув м'яч через Траппа. Шість хвилин після передачі Алаби легендарний голландець з двох метрів переправив м'яч в сітку - 5:1.

Примітно, що перед стартовим свистком клуб і вболівальники попрощалися з Ар'єном Роббеном, Франком Рібері і Рафіньєю, які влітку залишають "Баварію". Всі троє провели в клубі в цілому 30 років.

Додамо, що "Баварія" стала чемпіоном Бундесліги в сьомий раз поспіль, набравши 78 очок. Всього на 2 бали відстала дортмундська "Боруссія", яка обіграла "Боруссію" із Менхенгладбаха (2:0). "Айнтрахт" посів 7-й рядок.

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