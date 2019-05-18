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"Бавария" в седьмой раз подряд стала чемпионом немецкой Бундеслиги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. В захватывающем решающем туре Бундеслиги немецкая “Бавария” обыграла “Айнтрахт” из Франкфурта со счетом 5:1 и в 29-й раз стал чемпионом Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенского коллектива.

Гости из Франкфурта вышли заряженными на борьбу, ведь у них на кону стояло попадание в еврокубок. С первых минут футболисты “Айнтрахта” давили на мюнхенцев, но это не спасло их от быстро пропущенного гола. На 4-й минуте франкфуртцы потеряли мяч на левом фланге при построении игры, Левандовски выполнил передачу на Мюллера, который увидел свободного Комана — француз ударом в нижний угол не оставил шансов Траппу.

На кураже мюнхенцы продолжили атаковать и в течение следующих минут опасные моменты у ворота “Айнтрахта” возникали один за другим. На 9-й минуте Алаба пробил с дальней дистанции, но Трапп успел среагировать. В результате дальнейшего розыгрыша углового Роберт Левандовски ударом головой пробил рядом со штангой.

На 27-й минуте мюнхенцы разогнали быструю контратаку, в результате которой Гнабри сделал счет 2:0. Однако через несколько мгновений гол был отменен из-за положения вне игры.

Второй тайм для мюнхенцев начался не лучшим образом: в результате розыгрыша углового Себастьян Алле с пяти метров не оставил шансов Ульрайху. Однако интрига продержалась всего три минуты: в результате контратаки Мюллер пробил с 18 метров в нижний угол, Трапп отбил перед собой, и тут как тут был Алаба, с трех метров добил мяч в сетку. На 58-й минуте Ренату Санша по большому счету решил все вопросы относительно судьбы чемпионства: португалец получил мяч от Комана, обыграл Фернандеша и ударом с правой попал в дальний угол.

На 62-й минуте под оглушительные аплодисменты трибун на поле вышел Франк Рибери. Шесть минут спустя за ним последовал Арьен Роббен. В последующие минуты оба ветерана по-королевски попрощались с “Альянц Арене”: на 72-й Рибери на левом фланге на скорости прошел Коста и Абрахама, и с пяти метров элегантно перебросил мяч через Траппа. Шесть минут после передачи Алабамы легендарный голландец с двух метров переправил мяч в сетку — 5:1.

Примечательно, что перед стартовым свистком клуб и болельщики попрощались с Арьен Роббен, Франк Рибери и Рафинья, которые летом оставляют “Баварию”. Все трое провели в клубе в общей сложности 30 лет.

Добавим, что “Бавария” стала чемпионом Бундеслиги в седьмой раз подряд, набрав 78 очков. Всего на 2 балла отстала дортмундская “Боруссия”, которая обыграла “Боруссию” из Менхенгладбаха (2:0). “Айнтрахт” занял 7-ю строчку.

Украинские Национальные Новости

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