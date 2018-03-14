"Баварія" стала передостаннім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Стамбул приймав друге протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в якому місцевий дебютант даної стадії змагань ФК “Бешикташ” приймав німецьку “Баварію”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Баварія” відкрила рахунок після точного удару Тьяго на 18-й хвилині, а відразу після перерви подвоїла перевагу завдяки автоголу Гекхан Генюла, який зрізав м’яч у сітку після подачі Рафіньї з правого флангу (46 хв). Вагнер Лав ударом в падінні один м’яч відіграв на 59 хвилині, а фінальний рахунок встановив Сандро Вагнер, який вийшов на заміну та грудьми заніс м’яч у сітку після вдалого рикошету — 3:1 і 8:1 за підсумком двоматчевого протистояння.
“Було здорово грати тут, вболівальники були на висоті. Ми були сфокусовані і забили в потрібні моменти, але допустили ряд дурних помилок і необґрунтованих фолів. Ми повинні бути самокритичними і додавати до наступного протистояння”, — сказав оборонець мюнхенців Жером Боатенг.
Примітно, що тренер “Баварії” Хайнкес здобув рекордну 11-ту поспіль перемогу в ЛЧ.
Додамо також, мюнхенський клуб всьоме підряд пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.