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"Бавария" стала предпоследним четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Стамбул принимал второе противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в котором местный дебютант данной стадии соревнований ФК “Бешикташ” принимал немецкую “Баварию”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Бавария” открыла счет после точного удара Тьяго на 18-й минуте, а сразу после перерыва удвоила преимущество благодаря автоголу Гекхана Генюла, который срезал мяч в сетку после подачи Рафиньи с правого фланга (46 мин). Вагнер Лав ударом в падении один мяч отыграл на 59 минуте, а финальный счет установил Сандро Вагнер, который вышел на замену и грудью занес мяч в сетку после удачного рикошета — 3:1 и 8:1 по итогам двухматчевого противостояния.

“Было здорово играть здесь, болельщики были на высоте. Мы были сфокусированы и забили в нужные моменты, но допустили ряд глупых ошибок и необоснованных фолов. Мы должны быть самокритичны и добавлять к следующему противостоянию”, — сказал защитник мюнхенцев Жером Боатенг.

Примечательно, что тренер “Баварии” Хайнкес получил рекордную 11-ю подряд победу в ЛЧ.

Добавим также, мюнхенский клуб в седьмой раз подряд пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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