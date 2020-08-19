"Баварія" розгромила "Ліон" на шляху до фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Мюнхенська "Баварія" завоювала звитягу над французьким "Ліоном" в рамках матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
Французи могли першими забивати в цьому матчі, і в цілому вони створили три відмінних моменту і ще серію напівмоментів. Однак сильнішими і точнішими виявилися мюнхенці.
До перерви Серж Гнарбі оформив дубль. Німець на 18 хвилині завершив сольний прохід ударом у верхній кут воріт. Через 15 хвилин Гнабрі виправив Роберта Левандовскі, якому трохи не вистачило аби забити після прострілу низом. Крапку у зустрічі поставив саме поляк (88 хвилина).
Примітно, що у Левандовскі стало 15 забитих голів у поточному розіграші. Рекорд за кількістю голів за один сезон — 17, належить Кріштіану Роналду.
Додамо, у фіналі Ліги чемпіонів на “баварців” очікує інший французький клуб — “ПСЖ”.