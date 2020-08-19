"Бавария" разгромила "Лион" на пути к финалу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Мюнхенская "Бавария" завоевала победу над французским "Лионом" в рамках матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
Французы могли первыми забивать в этом матче, и в целом они создали три отличных момента и еще серию полумоментов. Однако сильнее и точнее оказались мюнхенцы.
До перерыва Серж Гнарби оформил дубль. Немец на 18 минуте завершил сольный проход ударом в верхний угол ворот. Через 15 минут Гнабри исправил Роберта Левандовски, которому немного не хватило, чтобы забить после прострела низом. Точку во встрече поставил именно поляк (88 минута).
Примечательно, что в Левандовски стало 15 забитых голов в текущем розыгрыше. Рекорд по количеству голов за один сезон — 17 принадлежит Криштиану Роналду.
Добавим, в финале Лиги чемпионов на “баварцев” ожидает другой французский клуб — “ПСЖ”.