"Баварія" розгромила "Аугсбург" та збільшила лідерство в Бундеслізі

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Глядачі переповненої “Альянц Арени” стали свідками чергового баварського дербі — в 12 турі чемпіонату Німеччини мюнхенська “Баварія” приймала “Аугсбург”. Про це повідомляє сайт “Баварії”, передає УНН.

Команда Мануеля Баума приїхала грати другим номером, повністю віддавши м’яч під контроль суперника. Спроби “баварців” організувати швидкий початок розбивалися об міцну оборону гостей. Перші хвилини “Баварія” витратила на те, щоб зрозуміти, як грати проти такого суперника. Моментів було дуже мало, а до реальних загроз справа практично і не доходила.

Але потім Роббен забіг і його збили, був призначений штрафний. Хамес подав, Левандовскі пробити завадили, удар Хуммельса накрили, а ось Відаль послав м’яч у ворота. Мюнхенцям вдалося забити “Аугсбургу” вдруге на 39 хвилині. Відаль асистував поляку Левандовські і той подвоїв перевагу.

На другу половину зустрічі господарі виходили впевненими в своїх силах. Давши гостям трохи побувати на своїй половині поля на початку, “баварці” дуже швидко забили третій м’яч: фланговий закид Кімміха реалізував Левандовскі (49 хв). Буквально тут же Відаль міг забивати четвертий м’яч, але Хитц за допомогою поперечини ліквідував загрозу. У час, що залишився гра значно заспокоїлася. “Баварія” знову замкнула суперника на його половині і довела матч до впевненої перемоги 3:0.

Зазначається, що перемога в мюнхенському дербі принесла команді чергові три очки, а за рахунок невдачі “Лейпцига” в Леверкузені (2:2) відрив від другого місця в таблиці виріс до шести балів.

Примітно, що тренер Юпп Хайнкес виграв восьмий з восьми матчів після свого повернення в клуб і вдало почав останній ігровий відрізок першого кола чемпіонату.

 

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