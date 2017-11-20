"Бавария" разгромила "Аугсбург" и увеличила лидерство в Бундеслиге

Команда Мануэля Баума приехала играть вторым номером, полностью отдав мяч под контроль соперника. Попытки “баварцев” организовать быстрое начало разбивались об крепкую оборону гостей. Первые минуты “Бавария” потратила на то, чтобы понять, как играть против такого соперника. Моментов было очень мало, а к реальным угрозам дело практически и не доходило.

Но потом Роббен забежал и его сбили, был назначен штрафной. Хамес подал, Левандовски пробить помешали, удар Хуммельса накрыли, а вот Видаль послал мяч в ворота. Мюнхенцам удалось забить “Аугсбургу” во второй раз на 39 минуте. Видаль ассистировал поляку Левандовски и тот удвоил преимущество.

На вторую половину встречи хозяева выходили уверенными в своих силах. Дав гостям немного побывать на своей половине поля в начале, “баварцы” очень быстро забили третий мяч: фланговый заброс Киммиха реализовал Левандовски (49 мин). Буквально тут же Видаль мог забивать четвертый мяч, но Хитц с помощью перекладины ликвидировал угрозу. В оставшееся время игра значительно успокоилась. “Бавария” снова заперла соперника на его половине и довела матч до уверенной победы 3: 0.

Отмечается, что победа в мюнхенском дерби принесла команде очередные три очка, а за счет неудачи “Лейпцига” в Леверкузене (2: 2) отрыв от второго места в таблице вырос до шести баллов.

Примечательно, что тренер Юпп Хайнкес выиграл восьмой из восьми матчей после своего возвращения в клуб и удачно начал последний игровой отрезок первого круга чемпионата.