“Баварія” оголосила ім’я майбутнього тренера

Деталі

Корінний баварець перейде з “РБ Лейпцига” перед початком нового сезону — 1 липня 2021 року. Угода тренера з німецьким грандом розрахована до 30 червня 2026 року.

Перед цим “Баварія” виконала бажання Ханса Фліка про розірвання діючої угоди (діяла до 30 червня 2023 року). Тренер покине клубу 30 червня.

Цитата

“Юліан Нагельсманн є представником нового покоління тренерів. Незважаючи на свій юний вік, у нього вже вражаюча кар’єра. Ми впевнені, що разом з Нагельсманном ми зможемо продовжити неймовірно успішний тренд останніх років. Я хотів би від імені „Баварії“ висловити Хансу Фліку велику подяку. У 2019 він прийняв команду у важкий для неї відрізок, а потім виграв з нею шість титулів. Будемо сподіватися, що скоро він візьме і сьомий. Він назавжди залишиться в історії „Баварії“. Ми бажаємо йому в майбутньому всього найкращого”, — заявив президент “Баварії” Херберт Хайнер.

Доповнення

Нагельсманн до робити в “Лейпцигу” працював у “Хоффенхаймі”. Наразі його команда йде другою і поступається тільки “Баварії”.