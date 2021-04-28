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"Бавария" объявила имя будущего тренера

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Мюнхенская "Бавария" подписала Юлиана Нагельсманна в качестве нового главного тренера клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".

Детали

Коренной баварец перейдет из “СБ Лейпцига” перед началом нового сезона — 1 июля 2021 года. Соглашение тренера с немецким грандом рассчитана до 30 июня 2026 года.

Перед этим “Бавария” выполнила желание Ханса Флика о расторжении действующего соглашения (действовала до 30 июня 2023). Тренер покинет клуб 30 июня.

Цитата

“Юлиан Нагельсманн является представителем нового поколения тренеров. Несмотря на свой юный возраст, у него уже впечатляющая карьера. Мы уверены, что вместе с Нагельсманном мы сможем продолжить невероятно успешный тренд последних лет. Я хотел бы от имени “Баварии” выразить Хансу Флик большую благодарность. В 2019 он принял команду в трудный для нее отрезок, а затем выиграл с ней шесть титулов. Будем надеяться, что скоро он возьмет и седьмой. Он навсегда останется в истории “Баварии”. Мы желаем ему в будущем всего наилучшего “, - заявил президент” Баварии “Херберт Хайнер.

Дополнение

Нагельсманн к делать в “Лейпциге” работал в “Хоффенхайм”. Сейчас его команда идет второй и уступает только “Баварии”.

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