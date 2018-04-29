Батько затримав ґвалтівника неповнолітньої доньки у Чернігові

"В суботу увечері до поліції звернувся чернігівець і повідомив, що в лісовому масиві поблизу Чернігова невідомий чоловік зґвалтував його доньку. Батько потерпілої також повідомив поліцейським, що затримав підозрюваного на кінцевій зупинці громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.



Черговий поліції скерував на місце події патрульні наряди та відправив слідчо-оперативну групу. З'ясувалося, що затриманий під загрозою ножа зґвалтував неповнолітню дівчину.



Підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Експерти слідчо-оперативної групи вилучили з місця злочину речові докази і ніж, яким ґвалтівник погрожував жертві, та направили їх на експертизу.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 152 (зґвалтування неповнолітньої) Кримінального кодексу України - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.