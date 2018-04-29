Отец задержал насильника несовершеннолетней дочери в Чернигове

"В субботу вечером в полицию обратился черниговец и сообщил, что в лесном массиве близ Чернигова неизвестный мужчина изнасиловал его дочь. Отец потерпевшей также сообщил полицейским, что задержал подозреваемого на конечной остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.



Дежурный полиции направил на место происшествия патрульные наряды и отправил следственно-оперативную группу. Выяснилось, что задержанный под угрозой ножа изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.



Подозреваемого в совершении тяжкого преступления полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Эксперты следственно-оперативной группы изъяли с места преступления вещественные доказательства и нож, которым насильник угрожал жертве, и направили их на экспертизу.



Полиция открыла уголовное производство по признакам части 3 статьи 152 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса Украины - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.