Батько, який втратив сім'ю в "Зимовій вишні": кінозал заблокували, чекаючи рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Двері в залі кінотеатру в кемеровському ТЦ "Зимова вишня", після чого там в пожежі загинули глядачі, замкнув один з відвідувачів торгового центру. Про це заявив житель Кемерово Ігор Востріков, який втратив під час пожежі всю сім'ю, передає УНН з посиланням на Meduza.
Повідомляють, що Востріков записав відеозвернення, в якому розповів, що отримав доступ до камер спостереження в ТЦ "Зимова вишня".
"Люди вибігали, але залишилися тільки в залі, де йшов мультик. Діти забарилися і коли вони дісталися до виходу, в коридорі був густим, абсолютно непроглядний дим. Якийсь чоловік прийняв рішення закрити двері, закласти щілини і чекати рятувальників, але рятувальники туди не прибули", - сказав він.
Також, за словами Вострікова, чоловік, який закрив двері, згодом зумів врятуватися.
Нагадаємо, 25 березня, В Росії (Кемерово) сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією РФ трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.