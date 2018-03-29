Батько, який втратив сім'ю в "Зимовій вишні": кінозал заблокували, чекаючи рятувальників

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Двері в залі кінотеатру в кемеровському ТЦ "Зимова вишня", після чого там в пожежі загинули глядачі, замкнув один з відвідувачів торгового центру. Про це заявив житель Кемерово Ігор Востріков, який втратив під час пожежі всю сім'ю, передає УНН з посиланням на Meduza.

Повідомляють, що Востріков записав відеозвернення, в якому розповів, що отримав доступ до камер спостереження в ТЦ "Зимова вишня".

"Люди вибігали, але залишилися тільки в залі, де йшов мультик. Діти забарилися і коли вони дісталися до виходу, в коридорі був густим, абсолютно непроглядний дим. Якийсь чоловік прийняв рішення закрити двері, закласти щілини і чекати рятувальників, але рятувальники туди не прибули", - сказав він.

Також, за словами Вострікова, чоловік, який закрив двері, згодом зумів врятуватися.

Нагадаємо, 25 березня, В Росії (Кемерово) сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією РФ трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 осіб.

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