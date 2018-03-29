Отец, потерявший семью в "Зимней вишни": кинозал заблокировали, дожидаясь спасателей

Сообщают, что Востриков записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения в ТЦ “Зимняя вишня”.

"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", - сказал он.

Также, по словам Вострикова, мужчина, закрывший дверь, впоследствии сумел спастись.

Напомним, 25 марта, В России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.