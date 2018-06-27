Батько Майкла Джексона помер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Батько зіркового Майкла Джексона Джо Джексон помер у віці 89 років. Про це пише TMZ з посиланням на власне джерело, передає УНН.
Раніше, як пише видання, Джо Джексон був госпіталізований з четвертою стадією раку підшлункової залози, а його діти розповіли журналістам, що він при смерті.
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Нагадаємо, Джо Джексон продюсував групу Jackson Five, засновану його синами Джекі, Тіто і Джерменом, і керував власним лейблом Ivory Tower International Record.