Отец Майкла Джексона умер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Отец звездного Майкла Джексона Джо Джексон умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник, передает УНН.
Ранее, как пишет издание, Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он при смерти.
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Напомним, Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и руководил собственным лейблом Ivory Tower International Record.