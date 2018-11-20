Батько Макгрегора майже в 60 років дебютуватиме у боксі

На 15 грудня у Тоні Макгрегора призначений двобій із 24-річним радіоведучим Йоном Шиеном.

“Я провів уже вісім спарингів, прогрес на обличчя. Мені дуже подобаються тренування. Я вчуся наносити удари і починаю цінувати науку боксу. У цей період мого життя я просто хочу стати здоровим. Ви бачите, як люди запускають здоров’я, коли доживають до мого віку, і я не хочу, щоб це сталося зі мною”, — відзначив Тоні.

Додамо, що поєдинок буде носити характер благодійного.