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Батько Макгрегора майже в 60 років дебютуватиме у боксі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Батько бійця змішаних єдиноборств Конора Макгрегора — Тоні, вирішив в 59 років дебютувати в якості боксера, повідомляє УНН із посиланням на The Sun.

На 15 грудня у Тоні Макгрегора призначений двобій із 24-річним радіоведучим Йоном Шиеном.

“Я провів уже вісім спарингів, прогрес на обличчя. Мені дуже подобаються тренування. Я вчуся наносити удари і починаю цінувати науку боксу. У цей період мого життя я просто хочу стати здоровим. Ви бачите, як люди запускають здоров’я, коли доживають до мого віку, і я не хочу, щоб це сталося зі мною”, — відзначив Тоні.

Додамо, що поєдинок буде носити характер благодійного.

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