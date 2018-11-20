Отец Макгрегора почти в 60 лет дебютировал в боксе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104882 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110542 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147420 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142636 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135577 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127825 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169878 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118057 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141626 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Отец Макгрегора почти в 60 лет дебютировал в боксе

Отец Макгрегора почти в 60 лет дебютировал в боксе

Киев  •  УНН

 • 7362 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Отец бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора — Тони, решил в 59 лет дебютировать в качестве боксера, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

На 15 декабря в Тони Макгрегора предназначен поединок с 24-летним радиоведущим Ионом Шиена.

“Я провел уже восемь спаррингов, прогресс на лицо. Мне очень нравятся тренировки. Я учусь наносить удары и начинаю ценить науку бокса. В этот период моей жизни я просто хочу стать здоровым. Вы видите, как люди запускают здоровья, когда доживают до моего возраста, и я не хочу, чтобы это случилось со мной”, — отметил Тони.

Добавим, что поединок будет носить характер благотворительного.

Украинские Национальные Новости

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