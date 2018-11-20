Отец Макгрегора почти в 60 лет дебютировал в боксе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Отец бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора — Тони, решил в 59 лет дебютировать в качестве боксера, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
На 15 декабря в Тони Макгрегора предназначен поединок с 24-летним радиоведущим Ионом Шиена.
“Я провел уже восемь спаррингов, прогресс на лицо. Мне очень нравятся тренировки. Я учусь наносить удары и начинаю ценить науку бокса. В этот период моей жизни я просто хочу стать здоровым. Вы видите, как люди запускают здоровья, когда доживают до моего возраста, и я не хочу, чтобы это случилось со мной”, — отметил Тони.
Добавим, что поединок будет носить характер благотворительного.