Батько Гриба розповів про стан сина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада УНН. На сьогодні немає можливості передати ліки незаконно заґратованому в РФ Павлу Грибу, заявив в ефірі "5 каналу" його батько Ігор Гриб, передає УНН.
"Зі слів консула, який відвідував Павла, коли він спитав сина, як почувається та як здоров'я, той сказав, що дуже погано. На жаль, весь цей час, а це – три місяці, він знаходиться в слідчому ізоляторі і ліків не приймає, і медичної допомоги йому не надають", – зазначив Ігор Гриб.
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"Ми раніше хотіли передати ліки і наші українські лікарі їздили від Міністерства охорони здоров'я, але їх не допустили, ліки йому передати можливості немає, бо не дозволяють правила Російської Федерації. В слідчому ізоляторі, де утримують Павла, його не забезпечують ліками навіть за гроші, які ми поклали йому на рахунок", – додав він.
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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності). Жовтневий районний суд міста Краснодара продовжив арешт українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.