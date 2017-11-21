Отец Гриба рассказал о состоянии сына

"По словам консула, посещал Павла, когда он спросил сына, как чувствует себя и как здоровье, тот сказал, что очень плохо. К сожалению, все это время, а это - три месяца, он находится в следственном изоляторе и лекарств не принимает и медицинской помощи ему не оказывают ", - отметил Игорь Гриб.

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"Мы раньше хотели передать лекарства и наши украинские врачи ездили Министерства здравоохранения, но их не допустили, лекарства ему передать возможности нет, потому что не позволяют правила Российской Федерации. В следственном изоляторе, где содержатся Павла, его обеспечивают лекарствами даже при деньги, которые мы положили ему на счет ", - добавил он.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ. В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Октябрьский районный суд города Краснодара продлил арест Украинский Павлу Грибу до 4 января 2018 года.