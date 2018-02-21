"Батько" Amazon хоче створити годинник, який працюватиме 10 тис. років
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Засновник і генеральний директор компанії Amazon Джефф Безос почав роботу над створенням механічного годинника, який працюватиме 10 тисяч років без зупинки. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Почалося встановлення — 500 футів заввишки (близько 150 м — ред. ), цілком механічний, приводиться в дію денними і нічними температурними циклами, синхронізованими опівдні, символ довготривалого мислення — 10000YearClock збирається воєдино завдяки генію Денні Хілліс, Зандеру Роузу і цілій „вартовій“ команді”, — пише Безос.
Як повідомив телеканал Fox News, вартість такого проекту становитиме не менше 42 млн доларів, що навряд чи стане проблемою для Безоса, якого у 2017-му Forbes назвав найбагатшою людиною в світі.