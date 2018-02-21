"Отец" Amazon хочет создать часы, которые будут работать 10 тыс. лет

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59602 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71802 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74670 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106185 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100039 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104335 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111333 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122753 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134256 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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"Отец" Amazon хочет создать часы, которые будут работать 10 тыс. лет

"Отец" Amazon хочет создать часы, которые будут работать 10 тыс. лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Основатель и генеральный директор компании Amazon Джефф Безос начал работу над созданием механических часов, которые будут работать 10 тыс. лет без остановки. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Началось установление - 500 футов (около 150 м - ред.), вполне механические, приводятся в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ длительного мышления - 10000YearClock собирается воедино благодаря гению Дэнни Хиллис, Зандеру Роузу и всей "караульной" команде", - пишет Безос.

Как сообщил телеканал Fox News, стоимость такого проекта составит не менее 42 млн долларов, что вряд ли станет проблемой для Безоса, которого в 2017-м Forbes назвал самым богатым человеком в мире.

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