"Отец" Amazon хочет создать часы, которые будут работать 10 тыс. лет

"Началось установление - 500 футов (около 150 м - ред.), вполне механические, приводятся в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ длительного мышления - 10000YearClock собирается воедино благодаря гению Дэнни Хиллис, Зандеру Роузу и всей "караульной" команде", - пишет Безос.

Как сообщил телеканал Fox News, стоимость такого проекта составит не менее 42 млн долларов, что вряд ли станет проблемой для Безоса, которого в 2017-м Forbes назвал самым богатым человеком в мире.