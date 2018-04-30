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"Батьківщина" перемогла на виборах в громадах із результатом 35,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. "Батьківщина" здобула перемогу на місцевих виборах у об’єднаних територіальних громадах, що відбулись 29 квітня, з результатом 35,4%. Про це лідер партії Юлія Тимошенко заявила на прес-конференції у понеділок, 30 квітня, оголошуючи результати підрахунку голосів за протоколами з дільниць, передає УНН.

"Батьківщина" перемогла на виборах в громадах із результатом 35,4%

Відповідно до результатів, “Батьківщина” з великим відривом випереджає інші партії за кількістю депутатів, обраних від партій.

У регіональному розрізі результати виборів свідчать, що “Батьківщина” перемогла у 11 областях України з 17, де проводилися вибори. Найближчий конкурент — президентська БПП “Солідарність” — лише у трьох.

Результати виборів до ОТГ, які є останніми великими місцевими виборами перед президентськими та парламентськими у 2019 році, на переконання Тимошенко, є найправдивішою соціологією.

“Вибори в ОТГ — це найправдивіша соціологія. Ви знаєте, скільки маніпуляцій допускає соціологія. Але те, що зараз реальні вибори показали „Батьківщині“ 35,4% — говорить про реальні симпатії людей, про реальне згуртування людей навколо нашої команди, яка може і мир в країні повернути, і економіку підняти, і віру людям в себе повернути і знову всім нам стати щасливими”, — заявила лідер “Батьківщини.

Юлія Тимошенко подякувала виборцям за підтримку “Батьківщини” та кандидатам , які незважаючи на тиск, адмінресурс і репресії, змогли перемогти.

“Не зважаючи на все, ми показали, що мафію на чолі з вищими посадовими особами держави, які корумповані і аморальні, можливо перемагати з великою перевагою. У цих громадах ми просто довели, що стару систему можна зруйнувати. І на цей раз ми з вами всупереч об’єднанню кланів, тиску і аморальності переможемо і демонтуємо стару систему. Ми запровадимо з вами новий курс України, який дасть нові можливості і країні, і кожній людині”, — заявила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, у неділю, 29 квітня, у 40 об’єднаних територіальних громадах в 17 областях України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.

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