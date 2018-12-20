"Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" і БПП лідирують у рейтингах - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" і "Блок Петра Порошенко" очолили рейтинг партій, які отримують найбільшу підтримку серед українців. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного Інститутом аналізу і прогнозування спільно з аналітичною групою "Соціопрогноз", оприлюдненого в Києві на прес-конференції, передає УНН.
Згідно з даними соцопитування, 25% визначилися виборців, які мають намір голосувати, віддадуть свої голоси на наступних парламентських виборах партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. На другому місці знаходиться "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича. За неї готові проголосувати 13,5% українців. На третьому місці - "Блок Петра Порошенко" з 13,3% підтримки. Далі слід "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка з 12,9% підтримки. Радикальна партія Олега Ляшка набирає 9,9% голосів. "Самопоміч" Андрія Садового - 5%.
За словами керівника аналітичної групи "Соціопрогноз" Михайла Пересунько, 36% опитаних українців точно мають намір голосувати на парламентських виборах, ще 40% відповіли, що швидше за все будуть голосувати на виборах до Верховної Ради.
Пересунько також зазначив, що електоральна активність українців на майбутніх президентських виборах також знаходиться на досить високому рівні. Так, 45% опитаних відповіли, що підуть на президентські вибори, 33% сказали, що швидше підуть. Точно не підуть 11% респондентів.
На першому місці серед визначилися виборців, які мають намір голосувати на виборах президента, знаходиться Юлія Тимошенко, у якої 24,5% підтримки. На другому місці знаходиться Юрій Бойко з 13,1% підтримки. Стільки ж виборців готові віддати голоси за чинного президента Петра Порошенка. За Анатолія Гриценка готові проголосувати 12,7% визначилися респондентів. За ним слідує Олег Ляшко, у якого 10,8% підтримки. За мера Львова Андрія Садового готові віддати голоси 6,4% визначилися виборців. Олександр Шевченко має 3% підтримки, Євген Мураєв - 2,4%.
Опитування було проведено з 7 по 18 грудня 2018 року в 24-х областях України і Києві (виключаючи тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього було опитано 2022 респонденти. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1: 0,9 до 0,5: 0,5 становлять 1,36 - 2,24 відсотка. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч".