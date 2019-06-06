"Батьківщина" буде підтримувати законопроект про незаконне збагачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. ВО "Батьківщина" буде підтримувати законопроект про незаконне збагачення. Про це журналісту УНН повідомив перший заступник керівника фракції Сергій Соболєв.
"Звичайно, буде", - відповів Соболєв на питання, чи буде "Батьківщина" підтримувати законопроект щодо незаконного збагачення.
Він пояснив, що цей законопроект включає у себе пропозиції інших 9 законопроектів, які подали до Верховної Ради, один з яких президентський.
"Коли є два-три законопроекти, то вже провалюється рішення, саме тому було прийнято рішення депутатами різних фракцій та груп, які входять у відповідний профільний комітет, доопрацювати всі законопроекти, включаючи президентський, і внести в єдиний узгоджений", - пояснив Соболєв.
Таким чином, був розроблений законопроект з літерою "Д" (доопрацьований), саме його сьогодні внесли у порядок денних Верховної Ради, інші - не пройшли.
Нагадаємо, Рада включила в порядок денний законопроект про незаконне збагачення.