Батька, який до смерті побив немовля, заарештували на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Хмельниччині суд обрав чоловікові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за те, що він до смерті побив свого двомісячного сина. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
Так, подія сталася 5 листопада близько 18.00 години в одному із сіл Славутського району. Мати хлопчика поралась по господарству і залишила 2-місячного сина на чоловіка. Коли батько почав годувати хлопчика, той розплакався. Це роздратувало захмелілого чоловіка і він близько 5 разів вдарив хлопчика у голову в результаті чого дитина замовкла, а на голові з’явилась гематома.
Зрозумівши, що накоїв, чоловік поклав хлопчика в коляску, а сам пішов пішки у Славуту прямо до відділу поліції, де повідомив, що помер його 2-місячний син. Спочатку дітовбивця стверджував, що хлопчик впав на долівку під час годування, але у ході проведення слідчих дій вдалося з’ясувати, як все відбувалося насправді.
Чоловікові оголошено про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. На період досудового слідства суд обрав чоловікові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.