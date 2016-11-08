Отца, который до смерти избил младенца, арестовали в Хмельницкой области

Так, событие произошло 5 ноября около 18:00 в одном из сел Славутского района. Мать мальчика хлопотала по хозяйству и оставила 2-месячного сына на мужа. Когда отец начал кормить мальчика, тот расплакался. Это взбесило подвыпившего мужчину и он около 5 раз ударил мальчика в голову в результате чего ребенок замолчала, а на голове появилась гематома.

Поняв, что натворил, мужчина положил мальчика в коляску, а сам пошел пешком в Славуту прямо в отдел полиции, где сообщил, что умер его 2-месячный сын. Сначала детоубийца утверждал, что мальчик упал на пол во время кормления, но в ходе проведения следственных действий удалось выяснить, как все происходило на самом деле.

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. На период досудебного следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.