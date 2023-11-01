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Батарейки, здавайтеся! В Україні стартує ініціатива з переробки батарейок для тисячі шкіл та під'їздів

Київ • УНН

 • 142565 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Стартував збір заявок в рамках спільної ініціативи руху Батарейки, здавайтеся! та Епіцентру, передає УНН.

Батарейки, здавайтеся! В Україні стартує ініціатива з переробки батарейок для тисячі шкіл та під'їздів

Деталі

1000 волонтерів зі шкіл та під’їздів багатоповерхівок з різних куточків України можуть отримати стильні коробочки для батарейок, а Епіцентр забезпечить перероблення зібраних батарейок. Перший етап конкурсного відбору триває до 1 грудня 2023, подати заявку можна тут.

Ініціативу співфінансують бренди батарейок, які продаються в Епіцентрі: Duracell, VARTA, GP Batteries та Hausmark. Акція триватиме безстроково та буде зберігати землю від 3 мільйонів викинутих батарейок щороку!

Лише 1 батарейка здатна забруднити 16 кв. метрів землі, але кількість пунктів, де українці зараз можуть надійно здати їх на перероблення – не достатня.

Епіцентр знову стає лідером вирішення проблеми збирання батарейок в масштабах країни – тепер із залученням небайдужих шкіл та мешканців багатоповерхівок.

В 2019 році мережа першою в Україні запустила збір батарейок в усіх торгових центрах Епіцентр, почавши фінансувати перероблення з доходів від продажів нових батарейок. За цей час на перероблення, а не в землю, уже потрапили близько 115 тонн (понад 5 мільйонів батарейок).

В 2023-2024 роках Епіцентр спільно з рухом «Батарейки, здавайтеся!» і небайдужими волонтерами підуть ще далі: відкриють 1000 нових пунктів приймання по всій країні. Таким чином контейнери для надійної здачі батарейок стануть ще ближчим до українців: з’являться в школах та під’їздах країни. Волонтери з різних куточків країни можуть подати заявку тут, перший етап відбору триватиме до 1 грудня 2023 року.

Уже зараз по всій країні можна зустріти пластикові пляшки, куди небайдужі люди збирають батарейки, але далеко не завжди ці батарейки дійсно доїжджають до заводу. Справа в тому, що перероблення батарейок всюди в світі платне: добуті ресурси не окупають вартості організації заводу.

Саме тому Епіцентр спільно з брендами Duracell, VARTA, GP Batteries та Hausmark гарантуватиме всім учасникам акції 100% перероблення всіх батарейок, адже компанії несуть за це фінансову відповідальність.
Партнер проєкту - рух «Батарейки, здавайтеся!», забезпечить перероблення 100% зібраних батарейок на заводах у Європі з регулярними прозорими звітами на сайті руху.

Передайте лінк на цю статтю друзям, щоб вони мали можливість долучити власний під’їзд чи школу до ініціативи. Заявки на участь приймаються тут, перший етап відбору триває до 1 грудня 2023.

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