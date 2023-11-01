Батарейки, сдавайтесь! В Украине стартует инициатива по переработке батареек для тысяч школ и подъездов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Стартовал сбор заявок в рамках совместной инициативы движения «Батарейки, сдавайтесь!» и Эпицентра, передает УНН.
Детали
1000 волонтеров из школ и подъездов многоэтажных домов из разных уголков Украины могут получить стильные коробочки для батареек, а Эпицентр обеспечит переработку собранных батареек. Первый этап конкурсного отбора длится до 1 декабря 2023 года, подать заявку можно здесь.
Инициативу со-финансируют бренды батареек, которые продаются в Эпицентре: Duracell, VARTA, GP Batteries и Hausmark. Акция будет продолжаться бессрочно и будет сохранять землю от 3 миллионов выброшенных батареек каждый год!
Только 1 батарейка способна загрязнить 16 кв. метров земли, но количество пунктов, где украинцы сейчас могут надежно сдать батарейки на переработку – недостаточно.
Эпицентр снова становится лидером решения проблемы сбора батареек в масштабах страны – теперь с привлечением неравнодушных школ и жителей многоэтажек.
В 2019 году сеть первой в Украине запустила сбор батареек во всех торговых центрах Эпицентр, начав финансировать переработку из доходов от продаж новых батареек. За это время на переработку, а не в землю, уже попали около 115 тонн (более 5 миллионов батареек).
В 2023-2024 годах Эпицентр совместно с движением «Батарейки, сдавайтесь!» и не равнодушными волонтерами пойдут еще дальше: откроют 1000 новых пунктов приема по всей стране. Таким образом, контейнеры для надежной сдачи батареек станут еще ближе к украинцам: появятся в школах и подъездах страны. Волонтеры из разных уголков страны могут подать заявку здесь, первый этап отбора продлится до 1 декабря 2023 года.
Уже сейчас по всей стране можно встретить пластиковые бутылки, куда неравнодушные люди собирают батарейки, но далеко не всегда эти батарейки действительно доезжают до завода. Дело в том, что переработка батареек во всем мире платная: добытые ресурсы не окупают стоимость организации завода.
Эпицентр совместно с брендами Duracell, VARTA, GP Batteries и Hausmark будет гарантировать всем участникам акции 100% переработку всех батареек, компании будут ее непосредственно оплачивать.
Партнер проекта – движение «Батарейки, сдавайтесь!», обеспечит переработку 100% собранных батареек на заводах в Европе с регулярными прозрачными отчетами на сайте движения.
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