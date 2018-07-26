Баскетбольна збірна України проведе міжнародний турнір у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У китайському місті Куншан відбудеться турнір за участі збірних чотирьох країн Анголи, Китаю, Сербії і України. Про це інформує Федерація баскетболу України, передає УНН.
Серед вимог китайської сторони було представництво у складі збірних кількох досвідчених гравців, в тому числі і з міжнародним досвідом, а також виступами за національну збірну.
Таким чином, наставник головної команди Євген Мурзін викликав до другого складу збірної наступних спортсменів: Андрій Кожемякін, Антон Давидюк, Вадим Прокопенко, Ігор Бояркін, Максим Пустозвонов, Михайло Анісімов, Олександр Беліков, Олександр Кобець, Олександр Ткаченко, Роман Козлов, Макс Адам Конате і Павло Крутоус.
“Стартуємо ми на турнірі матчем зі збірною Анголи, однією з найсильніших африканських команд, яка також продовжує боротьбу за кваліфікацію на чемпіонат світу — 2019, для збірної Китаю, кожен домашній турнір зараз важливий, адже країна готується прийняти найбільшу баскетбольну подію останніх кількох років, ну і збірна Сербії очевидно у будь-якому складі слабкою не може бути”, — заявив Мурзін.
Зауважимо, що стартуватиме турнір вже 28-го липня.