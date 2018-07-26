Баскетбольная сборная Украины проведет международный турнир в Китае

Среди требований китайской стороны было представительство в составе сборных нескольких опытных игроков, в том числе и с международным опытом, а также выступлениям за национальную сборную.

Таким образом, наставник главной команды Евгений Мурзин вызвал из второго состава сборной следующих спортсменов: Андрей Кожемякин, Антон Давидюк, Вадим Прокопенко, Игорь Бояркин, Максим Пустозвонов, Михаил Анисимов, Александр Беликов, Александр Кобец, Александр Ткаченко, Роман Козлов, Макс Адам Конате и Павел Крутоус.

“Стартуем мы на турнире матчем со сборной Анголы, одной из сильнейших африканских команд, которая также продолжает борьбу за квалификацию на чемпионат мира — 2019, для сборной Китая, каждый домашний турнир сейчас важен, ведь страна готовится принять самую баскетбольную событие последних нескольких лет, на и сборная Сербии очевидно в любом составе слабой не может быть”, — заявил Мурзин.

Заметим, что стартует турнир уже 28-го июля.