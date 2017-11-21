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Баскетбольна збірна Швеції втратила лідера напередодні матчу з Україною

Баскетбольна збірна Швеції втратила лідера напередодні матчу з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Збірна Швеції втратила одного з лідерів перед домашнім поєдинком кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти України. Про це інформує прес-служба ФБУ та сайт Шведської федерації баскетболу, передає УНН.

Через травму проти України не зіграє шведський свінгмен іспанської "Гран Канарії" Маркус Ерікссон.

Баскетболіст не грав у двох останніх матчах іспанського чемпіонату. Наразі він залишився в Іспанії, де відновлюється після пошкодження.

Замінити Ерікссона покликаний представник місцевого чемпіонату Швеції Вальтер Лідстрем із БК "Содертельє".

Примітно, що на першому етапі кваліфікації Ерікссон набирав по 14,7 очка і з 35,1 відсотком дальніх кидків був кращим бомбардиром колективу. Крім того, в одному з найсильніших чемпіонатів Європи – Іспанії, гравець здобував по 12 очок і 3 підбирання у нинішньому чемпіонаті.

Додамо також, вже 24 листопада в Норчепінгу збірна України зіграє проти Швеції стартовий поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2019 року.

Нагадаємо, вісім легіонерів викликані в збірну України на перші матчі відбору до ЧС-2019.

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