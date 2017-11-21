Баскетбольная сборная Швеции потеряла лидера накануне матча с Украиной

Из-за травмы против Украины не сыграет шведский свингмен испанской "Гран Канарии" Маркус Эрикссон.

Баскетболист не играл в двух последних матчах испанского чемпионата. Сейчас он остался в Испании, где восстанавливается после повреждения.

Заменить Эрикссона призван представитель местного чемпионата Швеции Вальтер Лидстрем с БК "Седерталье".

Примечательно, что на первом этапе квалификации Эрикссон набирал по 14,7 очка и 35,1 процентом дальних бросков был лучшим бомбардиром коллектива. Кроме того, в одном из сильнейших чемпионатов Европы - Испании, игрок получал по 12 очков и 3 подбора в нынешнем чемпионате.

Добавим также, уже 24 ноября в Норчепинге сборная Украины сыграет против Швеции стартовый поединок квалификационного турнира чемпионата мира 2019 года.

Напомним, восемь легионеров вызваны в сборную Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2019.