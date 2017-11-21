Баскетбольная сборная Швеции потеряла лидера накануне матча с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сборная Швеции потеряла одного из лидеров перед домашним поединком квалификации чемпионата мира-2019 против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ и сайт Шведской федерации баскетбола, передает УНН.
Из-за травмы против Украины не сыграет шведский свингмен испанской "Гран Канарии" Маркус Эрикссон.
Баскетболист не играл в двух последних матчах испанского чемпионата. Сейчас он остался в Испании, где восстанавливается после повреждения.
Заменить Эрикссона призван представитель местного чемпионата Швеции Вальтер Лидстрем с БК "Седерталье".
Примечательно, что на первом этапе квалификации Эрикссон набирал по 14,7 очка и 35,1 процентом дальних бросков был лучшим бомбардиром коллектива. Кроме того, в одном из сильнейших чемпионатов Европы - Испании, игрок получал по 12 очков и 3 подбора в нынешнем чемпионате.
Добавим также, уже 24 ноября в Норчепинге сборная Украины сыграет против Швеции стартовый поединок квалификационного турнира чемпионата мира 2019 года.
Напомним, восемь легионеров вызваны в сборную Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2019.