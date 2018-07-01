Баскетболісти України поступилися в заключній грі першого етапу відбору до ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Київський “Палац Спорту” приймав поєдинок шостого туру першого етапу відбору до чемпіонату світу-2019 між збірними України та Латвії, передає кореспондент УНН.
Гості з початку баталії вирвалися вперед, а “жовто-блакитні” довгий час пробували наздогнати опонента і це вдалося у другій десятихвилинці. Проте надалі латиші здійснили ривок і пішли на перерву за рахунку 34:41 на їх користь.
У третій чверті гості повністю домінували на паркеті та змогли довести протистояння до комфортного виграшу — 93:71.
У складі українців лідером був капітан команди В’ячеслав Кравцов — 15 очок, 8 підбирань, Бобров закінчив гру з 12 балами, Джетер з 11-ма, Гладир — 8 + 7 підбирань. За Латвію 26 очок набрав екс-гравець київського “Будівельника” Яніс Стрелніекс, по 16 додали Мейерс і Ломач.
Таким чином, Україна завершила груповий етап з 3 виграшами і 3 поразками, посівши третє місце, Латвія друга — 4 виграші, Туреччина перша — 5. Усі команди пробилися до наступного етапу, крім Швеції.
Зауважимо, що тепер Туреччина, Латвія та Україна у другому раунді відбору гратимуть в одній групі з трьома кращими командами групи А — Іспанією, Словенією та Чорногорією.
Додамо, що 14-го вересня українці стартуватимуть домашнім поєдинком із Іспанією.