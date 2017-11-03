Баскетболісти "Портленда" здобули п'яту перемогу в сезоні НБА

Заділ в першій чверті в 16 очок (41:25) допоміг "Портленду" оформити звитягу 113:110.

У складі переможців як завжди в ролі лідера виступив Деміан Ліллард - 32 очки. Крім того, центровий з Боснії Юсуф Нуркіч набрав 28 пунктів, захисник Макколум 22. За "Лейкерс" відзначимо 27 балів центрового Брука Лопеса.

Примітно, що зірковий новачок "Лейкерс", перший номер драфту Лонзо Болл не набрав жодного очка за 28 хвилин на майданчику в грі з "Блейзерс".

Відзначимо, що гравців "Трейл Блейзерс" перервали серію поразок з 2- протистоянь. Наразі у "Портленда" 5 звитяг і 4 негативних результати – 8 місце на Заході, в активі "Лейкерс" 3 виграші і 5 поразок – 13 сходинка.

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