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Баскетболісти "Портленда" здобули п'яту перемогу в сезоні НБА

Київ • УНН

 • 10237 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Баскетболісти "Портленд Трейл Блейзерс" здобули перемогу в домашній зустрічі з "Лос-Анджелес Лейкерс" у рамках регулярного чемпіонату НБА, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Заділ в першій чверті в 16 очок (41:25) допоміг "Портленду" оформити звитягу 113:110.

У складі переможців як завжди в ролі лідера виступив Деміан Ліллард - 32 очки. Крім того, центровий з Боснії Юсуф Нуркіч набрав 28 пунктів, захисник Макколум 22. За "Лейкерс" відзначимо 27 балів центрового Брука Лопеса.

Примітно, що зірковий новачок "Лейкерс", перший номер драфту Лонзо Болл не набрав жодного очка за 28 хвилин на майданчику в грі з "Блейзерс".

Відзначимо, що гравців "Трейл Блейзерс" перервали серію поразок з 2- протистоянь. Наразі у "Портленда" 5 звитяг і 4 негативних результати – 8 місце на Заході, в активі "Лейкерс" 3 виграші і 5 поразок – 13 сходинка.

Як повідомляв УНН"Фінікс" українця Леня обіграв "Вашингтон" у матчі НБА.

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