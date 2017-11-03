Баскетболисты "Портленда" получили пятую победу в сезоне НБА

Задел в первой четверти 16 очков (41:25) помог "Портленда" оформить победу 113:110.

В составе победителей как всегда в роли лидера выступил Демиан Лиллард - 32 очка. Кроме того, центровой из Боснии Юсуф Нуркич набрал 28 пунктов, защитник Макколум 22. За "Лейкерс" отметим 27 баллов центрового Брука Лопеса.

Примечательно, что звездный новичок "Лейкерс", первый номер драфта Лонге Болл не набрал ни одного очка за 28 минут на площадке в игре с "Блэйзерс".

Отметим, что игроков "Трэйл Блэйзерс" прервали серию поражений из 2 противостояний. Сейчас в "Портленда" 5 побед и 4 отрицательных результатах - 8 место на Западе, в активе "Лейкерс" 3 выигрыше и 5 поражений - 13 ступень.

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