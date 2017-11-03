Баскетболисты "Портленда" получили пятую победу в сезоне НБА

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 34886 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 103305 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 93254 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101839 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101668 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 81247 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102399 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101572 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Баскетболисты "Портленда" получили пятую победу в сезоне НБА

Баскетболисты "Портленда" получили пятую победу в сезоне НБА

Киев  •  УНН

 • 10234 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Баскетболисты "Портленд Трэйл Блэйзерс" одержали победу в домашней встрече с "Лос-Анджелес Лейкерс" в рамках регулярного чемпионата НБА, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Задел в первой четверти 16 очков (41:25) помог "Портленда" оформить победу 113:110.

В составе победителей как всегда в роли лидера выступил Демиан Лиллард - 32 очка. Кроме того, центровой из Боснии Юсуф Нуркич набрал 28 пунктов, защитник Макколум 22. За "Лейкерс" отметим 27 баллов центрового Брука Лопеса.

Примечательно, что звездный новичок "Лейкерс", первый номер драфта Лонге Болл не набрал ни одного очка за 28 минут на площадке в игре с "Блэйзерс".

Отметим, что игроков "Трэйл Блэйзерс" прервали серию поражений из 2 противостояний. Сейчас в "Портленда" 5 побед и 4 отрицательных результатах - 8 место на Западе, в активе "Лейкерс" 3 выигрыше и 5 поражений - 13 ступень.

Как сообщал УНН, "Финикс" Украинская Леня обыграл "Вашингтон" в матче НБА.

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