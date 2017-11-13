Баскетболісти "Х'юстона" здобули шосту поспіль перемогу в НБА

У стартовій чверті зірка Асоціації Джеймс Харден продемонстрував асистентську здатність, віддавши 9 результативних пасів – 18:35. Попри ривок у виконанні господарів після невеликої перерви (11:0), кінцівка 12-хвилинки завдяки триочковим Хардена була за представником Заходу.

Примітно, що за підсумками зустрічі форвард "Індіани" Тадеус Янг схибив усі свої кидки з гри (7) і через такий виступ розірвав на собі майку прямо на паркеті. Зустріч закінчилася впевненим виграшем "Рокетс" 95:118.

Зазначимо, що Харден оформив дабл-дабл з 26 очок і 15 передач. 21 пункт на рахунку Еріка Гордона, 20 + 17 підбирань у Клінта Капели. У ростері "Індіани" 28 балів у Оладіпо.

Зауважимо, що "Рокетс" продовжили переможну серію до 6 ігор і при результаті 11 перемог при 3 поразках лідирують на Заході. "Індіана" з показником 6:8 лише 11-ті на Сході.