Баскетболисты "Хьюстона" одержали шестую подряд победу в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальная баскетбольная ассоциация продолжилась серией поединков регулярного чемпионата в одном из которых "Индиана Пэйсерс" на домашнем паркете в "Банкерс Лайф Филдхаус" принимал лидера Западной конференции "Хьюстон Рокетс", передает корреспондент УНН.
В стартовой четверти звезда Ассоциации Джеймс Харден продемонстрировал ассистентскую способность, отдав 9 результативных пасов - 18:35. Несмотря на рывок в исполнении хозяев после небольшого перерыва (11:0), концовка 12-минутки благодаря трехочковым Хардена была за представителем Запада.
Примечательно, что по итогам встречи форвард "Индианы" Тадеус Янг промахнулся все свои броски с игры (7) и через такое выступление разорвал на себе майку прямо на паркете. Встреча закончилась уверенным выигрышем "Рокетс" 95:118.
Отметим, что Харден оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 передач. 21 пункт на счету Эрика Гордона, 20+17 подборов у Клинта Капеллы. В ростере "Индианы" 28 баллов в Оладипо.
Заметим, что "Рокетс" продлили победную серию до 6 игр и при результате 11 побед при 3 поражениях лидируют на Западе. "Индиана" с показателем 6:8 лишь 11-е на Востоке.