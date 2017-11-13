Баскетболисты "Хьюстона" одержали шестую подряд победу в НБА

В стартовой четверти звезда Ассоциации Джеймс Харден продемонстрировал ассистентскую способность, отдав 9 результативных пасов - 18:35. Несмотря на рывок в исполнении хозяев после небольшого перерыва (11:0), концовка 12-минутки благодаря трехочковым Хардена была за представителем Запада.

Примечательно, что по итогам встречи форвард "Индианы" Тадеус Янг промахнулся все свои броски с игры (7) и через такое выступление разорвал на себе майку прямо на паркете. Встреча закончилась уверенным выигрышем "Рокетс" 95:118.

Отметим, что Харден оформил дабл-дабл из 26 очков и 15 передач. 21 пункт на счету Эрика Гордона, 20+17 подборов у Клинта Капеллы. В ростере "Индианы" 28 баллов в Оладипо.

Заметим, что "Рокетс" продлили победную серию до 6 игр и при результате 11 побед при 3 поражениях лидируют на Западе. "Индиана" с показателем 6:8 лишь 11-е на Востоке.