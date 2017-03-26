Баскетболісти "Дніпра" обіграли "Запоріжжя" у першій грі чвертьфінальної серії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Гравці “Дніпра” та “Запоріжжя-ZOG” відкрили чергову чвертьфінальну серію в рамках сезону Суперліги Парі-Матч. Зустріч відбулася на паркеті “Дніпра”, повідомляє УНН з посиланням на сайт дніпрян.
“Дніпро” з першої секунди потужно розпочав гру, стверджуючи статус беззаперечного фаворита. Рахунок влучанням з фолом відкрив Тимофеєнко. Згодом Глєбов з Мішулою збільшили стартову перевагу до 6-ти очок. Наступні триочкові постріли останнього довели перевагу до 10 очок та змусили суперника брати перший тайм-аут.
Господарі з початком другої чверті знову спробували стрімко наростити перевагу. Але після триочкового Ревзіна гості уважніше зосередилися на захисті, збиваючи атакувальний запал суперника.
В третьому відрізку ситуація на майданчику не змінилася і дніпряни виграли 25:16 і святкували перемогу із загальним результатом 94:70.
Найрезультативнішими гравцями баталії стали:
“Дніпро”: Тимофеєнко — 19 очок, 8 підбирань, 4 передачі; Мішула — 17 очок, 2 підбирання, 1 передача.
“Запоріжжя-ZOG”: Овдєєнко — 20 очок, 2 підбирання; Липовцев — 18 очок, 6 підбирань, 2 передачі.
Додамо також, завтра розпочнеться перший поєдинок серії 1-ї і 8-ї команд р"регулярки“ — “Будівельник” — “Кремінь”.