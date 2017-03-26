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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124497 просмотра

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Баскетболисты "Днепра" обыграли "Запорожье" в первой игре четвертьфинальной серии

Киев  •  УНН

 • 9153 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Игроки "Днепра" и "Запорожье-ZOG" открыли очередную четвертьфинальную серию в рамках сезона Суперлиги Пари-Матч. Встреча состоялась на паркете "Днепра", сообщает УНН со ссылкой на сайт днепрян.

"Днепр" с первой секунды мощно начал игру, утверждая статус безоговорочного фаворита. Счет попаданием с фолом открыл Тимофеенко. Впоследствии Глебов с Мишулой увеличили стартовое преимущество до 6-ти очков. Следующие трехочковые выстрелы последнего довели преимущество до 10 очков и заставили соперника брать первый тайм-аут.

Хозяева с началом второй четверти вновь попытались быстро нарастить преимущество. Но после трехочкового Ревзина гости внимательнее сосредоточились на защите, сбивая атакующий пыл соперника.

В третьем отрезке ситуация на площадке не изменилась и днепряне выиграли 25:16 и праздновали победу с общим результатом 94:70.

Самыми результативными игроками баталии стали:

"Днепр": Тимофеенко - 19 очков, 8 подборов, 4 передачи; Мишула - 17 очков, 2 подбора, 1 передача.

"Запорожье-ZOG": Овдеенко - 20 очков, 2 подбора; Липовцев - 18 очков, 6 подборов, 2 передачи.

Добавим также, завтра начнется первый поединок серии 1-й и 8-й команд р "регулярки" - "Будивельник" - "Кремень".

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