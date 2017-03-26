Баскетболисты "Днепра" обыграли "Запорожье" в первой игре четвертьфинальной серии

"Днепр" с первой секунды мощно начал игру, утверждая статус безоговорочного фаворита. Счет попаданием с фолом открыл Тимофеенко. Впоследствии Глебов с Мишулой увеличили стартовое преимущество до 6-ти очков. Следующие трехочковые выстрелы последнего довели преимущество до 10 очков и заставили соперника брать первый тайм-аут.

Хозяева с началом второй четверти вновь попытались быстро нарастить преимущество. Но после трехочкового Ревзина гости внимательнее сосредоточились на защите, сбивая атакующий пыл соперника.

В третьем отрезке ситуация на площадке не изменилась и днепряне выиграли 25:16 и праздновали победу с общим результатом 94:70.

Самыми результативными игроками баталии стали:

"Днепр": Тимофеенко - 19 очков, 8 подборов, 4 передачи; Мишула - 17 очков, 2 подбора, 1 передача.

"Запорожье-ZOG": Овдеенко - 20 очков, 2 подбора; Липовцев - 18 очков, 6 подборов, 2 передачи.

Добавим также, завтра начнется первый поединок серии 1-й и 8-й команд р "регулярки" - "Будивельник" - "Кремень".