Баскетболіст збірної України став найрезультативнішим гравцем туру чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Плеяда баскетболістів збірної України провела результативні поєдинки 32-го туру чемпіонату Іспанії з баскетболу – АСВ. Важкий форвард/центровий збірної України Володимир Герун отримав звання найбільш результативного гравця за підсумками туру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України (ФБУ).
Потужний матч провів Володимир Герун, але його "Бреоган" вдома програв "Гран Канарії" 77:92. Українець за 28 хвилин набрав 25 очок (9/14 двоочкових, 7/8 штрафних), зробив 7 підбирань (4 у нападі) та 2 передачі, заробивши на собі 9 фолів при 1 персональному зауваженні (результативна ефективність склала +36).
Капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов допоміг "Фуенлабраді" здобути домашню перемогу над командою свого співвітчизника В’ячеслава Боброва "Гіпускоа" — 80:79. Кравцов провів свій найкращий матч сезону: українець вийшов у старті, відіграв 28 хвилин, набрав 21 очко (7/12 двоочкових, 7/11 штрафних), зробив 6 підбирань (2 у нападі), 3 передачі та 2 блок-шоти та заробив на собі 7 фолів при 1 персональному зауваженні та 2 втратах (РЕ +26).
Бобров у цій грі також вийшов у старті, відіграв 19 хвилин, набрав 2 очка (1/2 двоочкових, 0/1 триочкових), зробив 3 підбирання (2 у нападі) та 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.
Нарешті ігровий час отримав український центровий "Барселони" Артем Пустовий, команда якого на виїзді перемогла "Андору" 82:79. Пустовий, вийшовши з лави, відіграв 17 хвилин, набрав 6 очок (2/3 двоочкових, 2/3 штрафних), зібрав 5 підбирань (2 у нападі) та зробив 1 передачу при 4 фолах та 1 втраті (РЕ +8).
Варто відзначити, що Герун разом з американцем Букером із БК "Мурсія" розділив звання найкращого бомбардира туру АСВ – в доробку обох спортсменів по 25 очок.
Крім того додамо, "Барселона" посідає 3 місце в таблиці (25 перемог/7 поразок), колектив Кравцова йде 13-м (12 перемог/20 поразок), "Гіпускоа" Боброва в зоні вильоту - посідає 17 сходинку (10 перемог/22 поразки), а "Бреоган" обіймає останнє 18 місце (9 перемог/23 поразки).