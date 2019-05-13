Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком тура чемпионата Испании

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 48778 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 73082 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 89407 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100269 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124052 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111891 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137955 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130214 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 74117 просмотра
Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

Тарифы Трампа против Канады являются поводом для аннексии – Мелани Жоли

7 марта, 17:24 • 20892 просмотра
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 26117 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 21557 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 38569 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 100196 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 124053 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150064 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162074 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220657 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 48790 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 42793 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 65088 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 93878 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 94283 просмотра
Актуальное
Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком тура чемпионата Испании

Баскетболист сборной Украины стал самым результативным игроком тура чемпионата Испании

Киев  •  УНН

 • 7825 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Плеяда баскетболистов сборной Украины провела результативные поединки 32-го тура чемпионата Испании по баскетболу - АСВ. Тяжелый форвард/центровой сборной Украины Владимир Герун получил звание самого результативного игрока по итогам тура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины (ФБУ).

Мощный матч провел Владимир Герун, но его "Бреоган" дома проиграл "Гран Канарии" 77:92. Украинец за 28 минут набрал 25 очков (9/14 двухочковых, 7/8 штрафных), сделал 7 подборов (4 в нападении) и 2 передачи, заработав на себе 9 фолов при 1 персональном замечании (результативная эффективность составила +36).

Капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов помог "Фуэнлабраде" одержать домашнюю победу над командой своего соотечественника Вячеслава Боброва "Гипускоа" - 80:79. Кравцов провел свой лучший матч сезона: украинец вышел в старте, отыграл 28 минут, набрал 21 очко (7/12 двухочковых, 7/11 штрафных), сделал 6 подборов (2 в нападении), 3 передачи и 2 блок-шота и заработал на себе 7 фолов при 1 персональном замечании и 2 потерях (РЕ + 26).

Бобров в этой игре также вышел в старте, отыграл 19 минут, набрал 2 очка (1/2 двухочковых, 0/1 трехочковых), сделал 3 подбора (2 в нападении) и 1 перехват при 1 потере и 3 фолах.

Наконец игровое время получил украинский центровой "Барселоны" Артем Пустовой, команда которого на выезде победила "Андорру" 82:79. Пустовой, выйдя со скамейки, сыграл 17 минут, набрал 6 очков (2/3 двухочковых, 2/3 штрафных), собрал 5 подборов (2 в нападении) и сделал 1 передачу при 4 фолах и 1 потере (РЕ 8).

Стоит отметить, что Герун вместе с американцем Букером с БК "Мурсия" разделил звание лучшего бомбардира тура АСВ - в активе обоих спортсменов по 25 очков.

Кроме того добавим, "Барселона" занимает 3 место в таблице (25 побед/7 поражений), коллектив Кравцова идет 13-м (12 побед/20 поражений), "Гипускоа" Боброва в зоне вылета - занимает 17 место (10 побед/22 поражения), а "Бреоган" занимает последнее 18 место (9 побед/23 поражения).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы