Баскетболіст збірної України розповів про процесс тренувань в іспанському клубі

"Ми ще не працюємо і чекаємо дозволу. Планували розпочати роботу, але протоколи не співпали. Їх спочатку потрібно було узгодити з державою і з самою лігою. Десь щось не пройшло і команда не змогла почати тренуватись у понеділок. У нас зробили тестування гравцям та всім хто з нами живе. Тож чекаємо на початок тренувального процесу наприкінці тижня", - зізнався Герун.

Герун відзначив, що командні тренування можуть стартувати тільки в третій частині травня.

"Командно можна буде почати тренуватись лише у третій частині травня. Зараз у нас йде нульова фаза. В нашій тренувальній залі зможуть працювати 3-4 людини і кожен на різному майданчику. У кожного буде свій тренер, який працюватиме індивідуально - це перша фаза. Не можна буде користуватись роздягальнями, у кожного буде свій м’яч.

Під час другої фази почнуться взаємодії у парах та трійках і, можливо, підключать ще одного тренера. Третя фаза — це командні тренування і інші командні заходи. Але вона залежатиме від перших двох. Нульова фаза вже пішла в "Андорі" та "Валенсії" — там було пару тренувань, Мадрид готується. В інших клубах цього немає", - наголосив Герун.

Відзначимо, Герун нинішнього сезону в чемпіонаті Іспанії набирав в середньому по 7,3 очка, 4,5 підбирань за 17,2 хвилини на паркеті. В Єврокубку – по 8,1 очка при 3,2 підбирань за 16,6 хвилин.

Додамо, "Унікаха" з 12 виграшами при 1 поразках йдуть на 8 сходинці іспанської АСВ і також пробився до 1/4 фіналу Єврокубку.