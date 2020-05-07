Баскетболист сборной Украины рассказал о процесс тренировок в испанском клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Бигмен национальной сборной Украины Владимир Герун рассказал о возможном возобновлении тренировочного процесса в его клубе - испанской "Уникаси". Слова игрока приводит Федерация баскетбола Украины, передает УНН.
"Мы еще не работаем и ждем разрешения. Планировали начать работу, но протоколы не совпали. Их сначала нужно было согласовать с государством и с самой лигой. Где-то что-то не прошло и команда не смогла начать тренироваться в понедельник. У нас сделали тестирования игрокам и всем кто с нами живет. Поэтому ждем начало тренировочного процесса в конце недели", - признался Герун.
Герун отметил, что командные тренировки могут стартовать только в третьей части мая.
"Командно можно будет начать тренироваться лишь в третьей части мая. Сейчас у нас идет нулевая фаза. В нашей тренировочном зале смогут работать 3-4 человека и каждый на разном площадке. У каждого будет свой тренер, который будет работать индивидуально - это первая фаза. Не можно будет пользоваться раздевалками, у каждого будет свой мяч.
Во время второй фазы начнутся взаимодействия в парах и тройках и, возможно, подключат еще одного тренера. Третья фаза - это командные тренировки и другие командные мероприятия. Но она будет зависеть от первых двух. Нулевая фаза уже ушла в "Андорре" и "Валенсии" - там было пару тренировок, Мадрид готовится. В других клубах этого нет", - подчеркнул Герун.
Отметим, Герун нынешнего сезона в чемпионате Испании набирал в среднем по 7,3 очка, 4,5 подбора за 17,2 минуты на паркете. В Еврокубке - по 8,1 очка при 3,2 подборов за 16,6 минут.
Добавим, "Уникаха" с 12 выигрышами при 1 поражениях идут на 8 строчке испанской АСВ и также пробился в 1/4 финала Еврокубка.