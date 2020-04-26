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Баскетболіст збірної України покинув стан БК "Хімік"

Баскетболіст збірної України покинув стан БК "Хімік"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Форвард збірної України з баскетболу Артем Ковальов оголосив про завершення виступів у складі "Хіміка". Про це баскетболіст повідомив на сторінці в Instagram, передає УНН.

“Спасибі, „Хімік“, за ці 6 років. Тренерам, керівництву, гравцям, з якими працювали разом, і всім, хто переживав, спасибі за все”, — написав Ковальов.

У минулому сезоні 22-річний Ковальов провів 25 матчів за “Хімік”. В середньому за гру форвард набирав 7,8 очка і робив 4,3 підбирання.

Додамо, у 2019 році Ковальов в складі студентської збірної України виграв “срібло” Універсіади в Неаполі. Цього року він отримував виклик від національної збірної, але не потрапив у остаточну заявку на матчі відбору на Євробаскет-2021.

Українські Національні Новини

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