Баскетболіст збірної України покинув стан БК "Хімік"

“Спасибі, „Хімік“, за ці 6 років. Тренерам, керівництву, гравцям, з якими працювали разом, і всім, хто переживав, спасибі за все”, — написав Ковальов.

У минулому сезоні 22-річний Ковальов провів 25 матчів за “Хімік”. В середньому за гру форвард набирав 7,8 очка і робив 4,3 підбирання.

Додамо, у 2019 році Ковальов в складі студентської збірної України виграв “срібло” Універсіади в Неаполі. Цього року він отримував виклик від національної збірної, але не потрапив у остаточну заявку на матчі відбору на Євробаскет-2021.