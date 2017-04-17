Баскетболіст збірної України Д.Лукашов здобув перемогу у матчі Ліги ВТБ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Розігруючий захисник збірної України Денис Лукашов допоміг БК “Єнісей” продовжити переможну серію в Єдиній лізі ВТБ, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.
“Єнісей” українського розігруючого на домашньому паркеті переміг “Автодор” — колишню команду українця, з рахунком 97:92.
Д.Лукашов за 12 хвилин у грі набрав 5 очок (1/3 двоочкових, 1/3 триочкових), зробив 5 підбирань (2 в атаці) і 2 передачі при 1 втраті.
Відзначимо, що для БК “Єнісей” ця звитяга стала 5-ю поспіль у чемпіонаті. Наразі клуб Д.Лукашова з 13 перемогами в 23 матчах йде на 6-му місці в турнірній таблиці.