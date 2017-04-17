Баскетболист сборной Украины Д.Лукашов одержал победу в матче Лиги ВТБ

“Енисей” украинского разыгрывающего на домашнем паркете обыграл “Автодор” — бывшую команду украинца, со счетом 97:92.

Д.Лукашов за 12 минут в игре набрал 5 очков (1/3 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделал 5 подборов (2 в атаке) и 2 передачи при 1 потере.

Отметим, что для БК “Енисей” эта победа стала 5-й подряд в чемпионате. Сейчас клуб Д.Лукашова с 13 победами в 23 матчах идет на 6-м месте в турнирной таблице.