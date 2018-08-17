Баскетболіст збірної України Бобров став гравцем іспанського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Важкий форвард збірної України з баскетболу змінив клубну прописку та чемпіонат Литви на іспанський, повідомляє УНН з посиланням на БК "Гіпускоа".
Представник збірної продовжить клубну кар’єру за БК "Гіпускоа". Угода діятиме протягом одного сезону.
Минулої кампанії Бобров виступав за литовський "П’єно Жвайгждес". У середньому набирав 13 очок, 5,9 підбирання за матч.
Відзначимо, що нова команда українця минулого сезону посіла 13 місце із 18 в елітному чемпіонаті Іспанії – 13 виграшів і 21 поразка.
Нагадаємо, що інший баскетболіст збірної України Артем Пустовий виступатиме в іспанській "Барселоні".