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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Баскетболист сборной Украины Бобров стал игроком испанского клуба

Киев • УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины по баскетболу сменил клубную прописку и чемпионат Литвы на испанский, сообщает УНН со ссылкой на БК “Гипускоа”.

Баскетболист сборной Украины Бобров стал игроком испанского клуба

Представитель сборной продолжит клубную карьеру за БК “Гипускоа”. Соглашение будет действовать в течение одного сезона.

На прошлой кампании Бобров выступал за литовский “Пьен Жвайгждес”. В среднем набирал 13 очков, 5,9 подбора за матч.

Отметим, что новая команда украинца в прошлом сезоне заняла 13 место из 18 в элитном чемпионате Испании — 13 выигрышей и 21 поражение.

Напомним, что другой баскетболист сборной Украины Артем Пустовый будет выступать в испанской “Барселоне”.

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