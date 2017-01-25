Баскетболіст С.Михайлюк встановив особистий рекорд в заокеанській кар'єрі

Український свінгмен "Джейхоукс" оновив власні статистичні рекорди: цієї ночі С.Михайлюк віддав найбільшу кількість передач в заокеанській кар’єрі – 7, також черкасець продовжив до 18 власну серію з матчів в яких він реалізував принаймні один дальній кидок. Загалом же за зіграні 34 хвилини матчу С.Михайлюк набрав 6 очок (0/1 двоочкові, 2/8 триочкові), зібрав 4 відскоки та віддав 7 результативних передач.

Як повідомляв УНН, С.Михайлюк 9 очками допоміг "Канзасу" здобути 15 перемогу поспіль в NCAA.