Баскетболіст С.Михайлюк встановив особистий рекорд в заокеанській кар'єрі

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Київ • УНН

 • 8931 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. В останньому матчі студентської ліги США команда черкасця Святослава Михайлюка "Канзас Джейхоукс" поступилася університету "Західної Вірджинії" з рахунком 69:85, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Український свінгмен "Джейхоукс" оновив власні статистичні рекорди: цієї ночі С.Михайлюк віддав найбільшу кількість передач в заокеанській кар’єрі – 7, також черкасець продовжив до 18 власну серію з матчів в яких він реалізував принаймні один дальній кидок. Загалом же за зіграні 34 хвилини матчу С.Михайлюк набрав 6 очок (0/1 двоочкові, 2/8 триочкові), зібрав 4 відскоки та віддав 7 результативних передач.

Як повідомляв УНН, С.Михайлюк 9 очками допоміг "Канзасу" здобути 15 перемогу поспіль в NCAA.

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